Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе

Экс-наставник «Дженоа» Андрей Шевченко в разговоре с журналистами высказался об украинских футболистах, которые в данный момент выступают в европейских клубах.
Шевченко сказал, что очень важно, чтобы все украинские футболисты продолжали играть, ведь они делают это не только ради себя, но и ради своей страны. Андрей отметил, что часто связывается с Зинченко, Миколенко, Ярмоленко и Яремчуком, и старается их поддерживать.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
22.03 15:30
|
Грузия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Болгария (до 17 лет) (жен)
|
|
22.03 18:00
|
Черногория (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Италия (до 17 лет) (жен)
|
|
22.03 18:00
|
Португалия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Голландия (до 17 лет) (жен)
|
|
22.03 21:00
|
Брамфельдер
|
...
|
Унион Торнеш
|
|
22.03 21:00
|
Кастаньял
|
...
|
Агуя де Мараба
|
|
23.03 02:00
|
Ремо
|
...
|
Caete SE
|
|
23.03 13:00
|
Германия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Kosovo U17 W
|