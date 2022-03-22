Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе

22 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Экс-наставник «Дженоа» Андрей Шевченко в разговоре с журналистами высказался об украинских футболистах, которые в данный момент выступают в европейских клубах.

Шевченко сказал, что очень важно, чтобы все украинские футболисты продолжали играть, ведь они делают это не только ради себя, но и ради своей страны. Андрей отметил, что часто связывается с Зинченко, Миколенко, Ярмоленко и Яремчуком, и старается их поддерживать.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.03  15:30 Грузия (до 17 лет) (жен) ... Болгария (до 17 лет) (жен)
22.03  18:00 Черногория (до 17 лет) (жен) ... Италия (до 17 лет) (жен)
22.03  18:00 Португалия (до 17 лет) (жен) ... Голландия (до 17 лет) (жен)
22.03  21:00 Брамфельдер ... Унион Торнеш
22.03  21:00 Кастаньял ... Агуя де Мараба
23.03  02:00 Ремо ... Caete SE
23.03  13:00 Германия (до 17 лет) (жен) ... Kosovo U17 W
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Марта
11:17 · Другое
Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе
10:11 · Голландия. Эредивизие
Ван Галь: ФИФА утверждает, что хочет развивать футбол в Катаре? Это бред!
21 Марта
16:25 · Другое
В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями
13:23 · Другое
Бэйл открыл в Уэльсе бар с полями для мини-гольфа
18 Марта
14:22 · Россия. Премьер-лига
Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах
13:00 · Другое
Экс-защитник «Химок» Дагерстол перешёл в шведский клуб
17 Марта
09:21 · Другое
Роналдиньо со слезами на глазах участвовал в церемонии включения в зал славы мирового футбола
16 Марта
14:00 · Другое
Греческий АЕК хочет подписать Ракицкого
15 Марта
13:19 · Другое
Телеэксперт: «Если к осени в Россию не вернутся трансляции европейских чемпионатов, то пиратство неизбежно»
11 Марта
22:17 · Другое
France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча» 1
14:20 · Другое
Президент УЕФА Чеферин о санкциях в отношении России: «Спортсмены не виноваты, но мы должны проявить единство» 2
10 Марта
17:57 · Другое
УЕФА и ФИФА отказались ускоренно рассматривать апелляцию РФС
11:08 · Другое
Гаджиев: «Россия не нарушала никаких уставов. Решение об отстранении — явно политическое»
09 Марта
18:44 · Другое
Салах лидирует в опросе Sky Sports на звание лучшего футболиста мира
16:17 · Другое
Невилл: «Сейчас люди скорее вспомнят о Мбаппе и Холанне, чем о Роналду с Месси» 1
Все новости
Рекомендуем