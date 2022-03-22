Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе

Экс-наставник «Дженоа» Андрей Шевченко в разговоре с журналистами высказался об украинских футболистах, которые в данный момент выступают в европейских клубах.

Шевченко сказал, что очень важно, чтобы все украинские футболисты продолжали играть, ведь они делают это не только ради себя, но и ради своей страны. Андрей отметил, что часто связывается с Зинченко, Миколенко, Ярмоленко и Яремчуком, и старается их поддерживать.