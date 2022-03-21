Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями

21 Марта 2022 • 16:25 Комментировать

Во время матча местной любительской лиги произошел ужасающий эпизод.

Индийские болельщики любят смотреть футбол 7 на 7. И на этом матче их собралось так много, что во время одного из матчей старая, гнилая трибуна не выдержала количество зрителей и рухнула прямо с ними.

После чего началась паника и давка, на толпу упала осветительная дамба. После чего власти заявили о том, что более 200 человек пострадали, но все остались живы.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Индия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Латвия (до 17 лет) (жен) 2:0 Армения (до 17 лет) (жен)
21.03  22:00 Блэкберн (до 23 лет) ... Derby U23 1
21.03  22:30 Брага-2 ... Униан Лейрия
22.03  02:00 Дуранго ... Депортиво Тепик ДжАП
22.03  15:30 Грузия (до 17 лет) (жен) ... Болгария (до 17 лет) (жен)
22.03  18:00 Черногория (до 17 лет) (жен) ... Италия (до 17 лет) (жен)
22.03  18:00 Португалия (до 17 лет) (жен) ... Голландия (до 17 лет) (жен)
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Марта
16:25 · Другое
В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями
13:23 · Другое
Бэйл открыл в Уэльсе бар с полями для мини-гольфа
18 Марта
14:22 · Россия. Премьер-лига
Апелляция РФС отклонена, российские клубы и сборная пока не могут играть в международных матчах
13:00 · Другое
Экс-защитник «Химок» Дагерстол перешёл в шведский клуб
17 Марта
09:21 · Другое
Роналдиньо со слезами на глазах участвовал в церемонии включения в зал славы мирового футбола
16 Марта
14:00 · Другое
Греческий АЕК хочет подписать Ракицкого
15 Марта
13:19 · Другое
Телеэксперт: «Если к осени в Россию не вернутся трансляции европейских чемпионатов, то пиратство неизбежно»
11 Марта
22:17 · Другое
France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча» 1
14:20 · Другое
Президент УЕФА Чеферин о санкциях в отношении России: «Спортсмены не виноваты, но мы должны проявить единство» 2
10 Марта
17:57 · Другое
УЕФА и ФИФА отказались ускоренно рассматривать апелляцию РФС
11:08 · Другое
Гаджиев: «Россия не нарушала никаких уставов. Решение об отстранении — явно политическое»
09 Марта
18:44 · Другое
Салах лидирует в опросе Sky Sports на звание лучшего футболиста мира
16:17 · Другое
Невилл: «Сейчас люди скорее вспомнят о Мбаппе и Холанне, чем о Роналду с Месси» 1
15:45 · Другое
ООО «Бетринг» стартовала с ребрендингом и продолжит работу в России под брендом Paribet
12:06 · Другое
Батистута: Больше нет тех форвардов, которые жили в чужой штрафной
Все новости
Рекомендуем