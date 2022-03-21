В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями

Во время матча местной любительской лиги произошел ужасающий эпизод.
Индийские болельщики любят смотреть футбол 7 на 7. И на этом матче их собралось так много, что во время одного из матчей старая, гнилая трибуна не выдержала количество зрителей и рухнула прямо с ними.
После чего началась паника и давка, на толпу упала осветительная дамба. После чего власти заявили о том, что более 200 человек пострадали, но все остались живы.
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