В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями

Во время матча местной любительской лиги произошел ужасающий эпизод.

Индийские болельщики любят смотреть футбол 7 на 7. И на этом матче их собралось так много, что во время одного из матчей старая, гнилая трибуна не выдержала количество зрителей и рухнула прямо с ними.

После чего началась паника и давка, на толпу упала осветительная дамба. После чего власти заявили о том, что более 200 человек пострадали, но все остались живы.