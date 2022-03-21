Бэйл открыл в Уэльсе бар с полями для мини-гольфа

Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл открыл на родине бар с несколькими полями для игры в мини-гольф.

32-летний валлийский футболист открыл в Кардиффе бар Par 59, где можно будет не только отведать различные закуски и напитки, но и поиграть в мини-гольф. В баре будет сразу два поля для мини-гольфа с девятью лунками. Напомним, что Гарет является большим фанатом гольфа.

В этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь четыре поединка и отметился одним забитым мячом.