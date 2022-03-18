Экс-защитник «Химок» Дагерстол перешёл в шведский клуб

Шведский экс-защитник подмосковных «Химок» Филип Дагерстол нашёл себе команду на оставшуюся часть этого сезона.
25-летний шведский футболист решил вернуться на родину, где Дагерстол подписал соглашение до конца сезона с командой «Норрчепинг», за которую Филип долгое время выступал до своего переезда в подмосковные «Химки». Швед воспользовался опцией ФИФА, которая позволяет футболистам приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ из-за ситуации на Украине.
Напомним, что в этом сезоне Филип Дагерстол провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки и одну красную.
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