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Роналдиньо со слезами на глазах участвовал в церемонии включения в зал славы мирового футбола

17 Марта 2022 • 09:21 Комментировать

Бразильский полузащитник Роналдиньо не смог сдержать слёз во время церемонии включения в зал славы мирового футбола, сообщает Marca.

Мероприятие состоялось во вторник, 15 марта, в мексиканском городе Пачука.  Проводил его бывший партнёр Роналдиньо по «Барселоне» Рафаэль Маркес.

За свою карьеру бразилец защищал цвета таких больших и знаменитых клубов как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан».

Полузащитник является чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов, чемпионом Италии и Испании. А в 2005 году он стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча».  

Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году.   

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Роналдиньо Рафаэль Маркес
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