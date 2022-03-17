Роналдиньо со слезами на глазах участвовал в церемонии включения в зал славы мирового футбола

Бразильский полузащитник Роналдиньо не смог сдержать слёз во время церемонии включения в зал славы мирового футбола, сообщает Marca.

Мероприятие состоялось во вторник, 15 марта, в мексиканском городе Пачука. Проводил его бывший партнёр Роналдиньо по «Барселоне» Рафаэль Маркес.

За свою карьеру бразилец защищал цвета таких больших и знаменитых клубов как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан».

Полузащитник является чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов, чемпионом Италии и Испании. А в 2005 году он стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча».

Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году.