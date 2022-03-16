Греческий АЕК хочет подписать Ракицкого

Руководители греческого клуба АЕК хотят в ближайшее время заполучить в свои ряды украинского экс-защитника питерского «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Как сообщает iapopsi.gr, греческая команда планирует подписать контракт с 32-летним украинским футболистом, который недавно разорвал соглашение с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Напомним, что недавно состав АЕКа пополнил экс-полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.
В этом сезоне Ярослав Ракицкий провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.
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