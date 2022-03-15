Телеэксперт: «Если к осени в Россию не вернутся трансляции европейских чемпионатов, то пиратство неизбежно»

Телеэкспер Илья Фирсов заявил, что если европейские лиги не вернуться на российское телевидение к осени, то пиратство неизбежно.
«Тематические каналы возможно придётся закрыть. Никто не захочет смотреть азиатские чемпионаты, поэтому остальные сосредоточатся на показе внутренних турниров. Всё это приведёт к пиратству», — цитирует Фирсова Sport24.
Напомним, ранее из-за политических санкций Английская Премьер-Лига запретила показывать свой внутренний чемпионат на территории нашей страны. Ограничения по показам коснулись и других видов спорта, в том числе хоккея, где НХЛ полностью прекратила сотрудничество с Россией.
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