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Телеэксперт: «Если к осени в Россию не вернутся трансляции европейских чемпионатов, то пиратство неизбежно»

15 Марта 2022 • 13:19 Комментировать

Телеэкспер Илья Фирсов заявил, что если европейские лиги не вернуться на российское телевидение к осени, то пиратство неизбежно.

«Тематические каналы возможно придётся закрыть. Никто не захочет смотреть азиатские чемпионаты, поэтому остальные сосредоточатся на показе внутренних турниров. Всё это приведёт к пиратству», — цитирует Фирсова Sport24.

Напомним, ранее из-за политических санкций Английская Премьер-Лига запретила показывать свой внутренний чемпионат на территории нашей страны. Ограничения по показам коснулись и других видов спорта, в том числе хоккея, где НХЛ полностью прекратила сотрудничество с Россией.    

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