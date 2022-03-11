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France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча»

11 Марта 2022 • 22:17 Комментировать

После прошлогодних вопросов по поводу выдачи «Золотого мяча» издание France Football решило изменить критерии выдачи награды на этот год. Прежде всего, теперь награда будет выдаваться не за календарный год, а за сезон, уточняет L`Equipe. Это означает, что на выбор обладателя «Золотого мяча» будут влиять события сезона 2021/2022, а вот герои чемпионата мира в Катаре получат шанс на «Золотой мяч» только в конце 2023 года.

Кроме того, если раньше за обладателя награды голосовали представители 170 стран, то сейчас их количество сокращено до ста - право выбора останется у представителей первых ста стран рейтинга ФИФА. Еще одно уточнение - теперь главными становятся индивидуальные показатели игрока, а уже затем его титулы в составе сборной страны или клуба, а также правило фэйр-плей.

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Золотой Мяч
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окончен Ганновер 96-2 1:2 Хольштайн Киль-2
11.03  21:30 Бармбек-Уленхорст ... Унион Торнеш
11.03  22:00 Brighton & Hove Albion U23 1 ... Everton U23 1
11.03  22:00 Челси (до 23 лет) ... Вест Хэм (до 23 лет)
Идет 80 минута Любек 0:0 Дельменхорст
11.03  22:00 Гамбург-3 ... Майендорф
11.03  22:45 Харлэнд и Вульф Велдерс ... Дандела
12.03  00:00 Алебрихес-2 Оахака ... Сьервос
12.03  00:05 Альмагро ... Тристан Суарес
12.03  02:10 Бельграно ... Сан-Мартин Сан-Хуан
12.03  03:30 Эстудиантес Рио-Куарто ... Дефенсорес де Бельграно 2.15 2.80 3.75
12.03  04:00 Текос ... Атлетико Сальтильо 2.65 3.50 2.40
Идет 0 минута Калор-де-Сан-Педро 0:0 Куаутла
12.03  05:30 Депортиво Тепик ДжАП ... Сакатекас
12.03  07:00 ДЖЕФ (жен) ... ИНАК Кобе (жен)
12.03  08:00 Sanfrecce Hiroshima Regina W ... НТВ Белеза (жен)
12.03  08:00 Эльфен Саитама (жен) ... Omiya Ardija Ventus W
12.03  15:00 Ливерпуль (до 23 лет) ... Тоттенхэм (до 23 лет)
12.03  15:30 Вайхе ... Ольденбург
12.03  16:00 Шлёнск-2 ... Гарбарния Краков 2.29 3.25 2.90
12.03  16:00 Хутник Нова-Хута ... Лех Познань-2
12.03  16:00 Арсенал Тиват ... Игало
12.03  16:00 Цетинье ... Грбаль
12.03  16:00 Титоград ... OFK Mladost Donja Gorica
12.03  16:00 Беране ... Единство Биело-Поле
12.03  16:00 КОМ ... Бокель
12.03  16:00 Рот-Вайсс Хадамар ... Фернвальд
12.03  16:00 Хайдер ... Шварц-Вайсс Реден
12.03  16:00 VfL Lohbruegge ... Осдорф
12.03  16:00 Блэк Ринос ... Платинум
12.03  16:00 Хараре Сити ... Чикен Инн
12.03  16:00 Bulawayo City FC ... КАПС Юнайтед
12.03  16:00 Кариба ... Булавайо Чифс
12.03  16:00 Нгези Платинум ... Cranborne Bullets FC
12.03  17:00 Crystal Palace U23 ... Манчестер Сити (до 23 лет)
12.03  17:00 Гессен Драйайх ... Барокштадт
12.03  17:00 Вальдгирмес ... Айнтрахт Штадталлендорф
12.03  17:00 Бад-Фильбель ... Бухония Флиден
12.03  18:00 Мотор Люблин ... Олимпия Эльблонг 1.71 3.70 4.30
12.03  18:00 Аннаг Юнайтед ... Лафголл
12.03  18:00 Кнокбреда ... Баллинамаллард Юнайтед
12.03  18:00 Инститьют ... Queen's University
12.03  18:00 BW Schwalbe Tuendern ... ТБ Упхузен
12.03  18:00 Балликлэр Комрейдс ... Dergview FC
12.03  18:00 Рамлинген-Эхлерсхаузен ... Шпелле Венгаус
12.03  18:00 АФК Ньюри Сити ... Ардс
12.03  18:00 Арминия Ганновер ... Ольденбург-2
12.03  18:00 FC 1906 Erlensee ... Диткирхен
12.03  18:30 Тюрк Гюджю Фридберг ... Штайнбах
12.03  19:00 Рух Хожув ... Погонь Гродзиск-Мазовецки 1.57 3.85 5.40
12.03  19:00 Вольфенбюттель ... Ротенбургер
12.03  20:00 Универсидад де Гвадалахара ... Дуранго
12.03  21:00 Club Canoneros Marina ... Интер Плая-дель-Кармен
12.03  21:30 Capital FC ... Бразильенсе
12.03  22:00 Игуату ... Caucaia EC
12.03  23:00 Депортиво Риестра ... Чако Фор Эвер 2.47 2.75 3.05
12.03  23:00 Кильмес ... Сакачиспас 1.78 3.25 4.50
12.03  23:00 Депортиво Мадрин ... Браун Адроге 2.31 2.75 3.40
12.03  23:00 Фландрия ... Атлетико Рафаэла 2.28 2.80 3.40
12.03  23:45 Форталеза ... Ферровиарио 1.54 3.85 5.60
13.03  00:00 Aguacateros CDU ... Lobos Huerta
13.03  00:00 Leviatan ... Montaneses
13.03  00:00 Сампайо Корреа ... Мото Клаб Сан-Луис
13.03  00:00 Huracanes Izcalli ... Guerreros de Xico
13.03  00:30 Mazorqueros FC ... Tritones Vallarta
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Сегодня, 11 Марта
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France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча»
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