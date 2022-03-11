France Football изменил критерии выдачи «Золотого мяча»

После прошлогодних вопросов по поводу выдачи «Золотого мяча» издание France Football решило изменить критерии выдачи награды на этот год. Прежде всего, теперь награда будет выдаваться не за календарный год, а за сезон, уточняет L`Equipe. Это означает, что на выбор обладателя «Золотого мяча» будут влиять события сезона 2021/2022, а вот герои чемпионата мира в Катаре получат шанс на «Золотой мяч» только в конце 2023 года.

Кроме того, если раньше за обладателя награды голосовали представители 170 стран, то сейчас их количество сокращено до ста - право выбора останется у представителей первых ста стран рейтинга ФИФА. Еще одно уточнение - теперь главными становятся индивидуальные показатели игрока, а уже затем его титулы в составе сборной страны или клуба, а также правило фэйр-плей.