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Президент УЕФА Чеферин о санкциях в отношении России: «Спортсмены не виноваты, но мы должны проявить единство»

11 Марта 2022 • 14:20 Комментировать

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал отстранение российских клубов от международных соревнований.

«У меня сердце сжимается от того, что приходится наказывать спортсменов. Они не хотели всего этого, не они принимали решение. Но мы должны проявить единство во имя мира, — приводит слова Чеферина Corriere delaa Sera.

Чеферин отметил, что раньше у УЕФА были корректные отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако президент УЕФА не считает главу нашей страны фанатом футбола.

Напомним, что из-за санкций, сборная России была отстранена от участия в отборочном матче к Чемпионату мира против Польши. А московский «Спартак» был исключен из Лиги Европы, где должен был встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала турнира. 
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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александр Чеферин
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