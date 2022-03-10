УЕФА и ФИФА отказались ускоренно рассматривать апелляцию РФС

УЕФА и ФИФА отказались в ускоренном порядке рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских клубов и сборных от турниров. Соответствующее письмо получили представители РФС.

Оба дела будут слушаться в обычном порядке, а это значит, что до конца текущей недели CAS должен принять окончательное решение в рамках дела по УЕФА. По ФИФА решение должно быть принято на следующей неделе.

Если по решению ФИФА будет принято положительное решение, то стыковые матчи сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре перенесут до момента озвучивания итогового вердикта.

Полную апелляционную жалобу РФС должен подать до 21 марта. Затем будут рассматриваться обращения ответчиков.