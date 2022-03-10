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Гаджиев: «Россия не нарушала никаких уставов. Решение об отстранении — явно политическое»

10 Марта 2022 • 11:08 Комментировать

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал отстранение сборной России от участия в международных соревнованиях.

Специалист считает, что у ФИФА и УЕФА не было юридических оснований для принятия такого решения.

«Я возмущён! Россия, её клубы и сборная не нарушали никаких правовых уставов ФИФА и УЕФА. Это отстранение — явно политическое решение, которое было принято под давлением наиболее влиятельных стран Запада», — цитирует Гаджиева РБ Спорт.

Также тренер заявил, что стоит продолжать бороться за право участия в отборе к Чемпионату мира.

В настоящий момент Гаджиев является президентом махачкалинского «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России Чемпионат Мира 2022
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