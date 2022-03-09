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Салах лидирует в опросе Sky Sports на звание лучшего футболиста мира

09 Марта 2022 • 18:44 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах лидирует в онлайн-опросе на звание лучшего футболиста мира, который проводит Sky Sports.

Также в тройке лучших находятся Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии».

В настоящее время египтянин уверенно лидирует, набрав 54,5% голосов из более чем 43 тысяч проголосовавших.

Опрос проводится с целью узнать, кто из футболистов этого сезона может поспорить с Лионелем Месс и Криштиану Роналду.

Салах провел захватывающий сезон в «Ливерпуле», забив 37 голов в 34 играх во всех соревнованиях за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Мохамед Салах Эрлинг Холанн Этан Мбаппе
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