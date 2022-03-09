Салах лидирует в опросе Sky Sports на звание лучшего футболиста мира

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах лидирует в онлайн-опросе на звание лучшего футболиста мира, который проводит Sky Sports.
Также в тройке лучших находятся Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии».
В настоящее время египтянин уверенно лидирует, набрав 54,5% голосов из более чем 43 тысяч проголосовавших.
Опрос проводится с целью узнать, кто из футболистов этого сезона может поспорить с Лионелем Месс и Криштиану Роналду.
Салах провел захватывающий сезон в «Ливерпуле», забив 37 голов в 34 играх во всех соревнованиях за клуб.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
09.03 15:15
|
Bourj FC
|
...
|
Shabab El-Bourj
|
|
09.03 17:00
|
Аль-Ахед
|
...
|
Тадамон Сур
|
|
10.03 00:00
|
Export Sebaco
|
...
|
Реал Мадрис
|
|
10.03 00:30
|
Tritones Vallarta
|
...
|
Минерос де Фреснильо
|
|
10.03 01:15
|
Ливерпуль Монтевидео
|
...
|
Ривер Плейт Монтевидео
|
1.90
3.70
3.95
|
10.03 01:15
|
Эвертон Кильота
|
...
|
Эстудиантес Ла Плата
|
|
10.03 03:30
|
Индепендьенте Медельин
|
...
|
Америка де Кали
|
2.15
3.15
3.75
|
10.03 03:30
|
Аякучо
|
...
|
Спорт Бойз
|
1.68
3.70
5.00
|
10.03 03:30
|
Мушук Руна
|
...
|
ЛДУ Кито
|
3.25
3.30
2.16
|
10.03 03:30
|
Флуминенсе
|
...
|
Олимпия Асунсьон
|
|
10.03 13:00
|
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Luxembourg U17 W
|
|
10.03 15:15
|
Sporting Beirut
|
...
|
Триполи
|
|
10.03 15:15
|
Safa1
|
...
|
Аль-Хикма
|
|
10.03 17:45
|
Шабаб Аль-Сахель
|
...
|
Аль-Ансар
|
|
10.03 18:00
|
Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Израиль (до 17 лет) (жен)
|
|
10.03 18:00
|
Венгрия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Чехия (до 17 лет) (жен)
|
|
10.03 18:00
|
Испания (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Украина (до 17 лет) (жен)
|