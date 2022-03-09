Невилл: «Сейчас люди скорее вспомнят о Мбаппе и Холанне, чем о Роналду с Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил нынешнюю игровую форму нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«И Месси, и Роналду приближаются к закату своей игровой карьеры — в этом нет никаких сомнений. Если вы спросите людей, кого бы они хотели видеть в своей команде, то впервые за многие годы никто не назовёт этих футболистов. Скорее вспомнят про Мбаппе, Холанна или Салаха с Левандовским. Месси и Роналду — больше не лучшие игроки мира, — цитирует Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 34-летний Месси провёл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. 37-летний Роналду забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи в 23 играх АПЛ.