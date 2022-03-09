Батистута: Больше нет тех форвардов, которые жили в чужой штрафной

Известный аргентинский экс-футболист Габриэль Батистута высказался о том, как изменился футбол.

Габриэль сказал, что он пока не видит игрока, которого мог бы назвать «новым Батистутой». Экс-форвард отметил, что времена сильно изменились, как и сама игра. Батистута добавил, что в современном футболе больше нет форвардов, которые жили в чужой штрафной и всегда держали голкипера в напряжении.

Напомним, что Батистута закончил карьеру в 2005 году. Широкую известность аргентинец получил, когда выступал за «Фиорентину». В составе «фиалок» Габриэль забил 206 мячей.