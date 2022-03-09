Okko: «АПЛ нарушает действующий контракт»

Онлайн — кинотеатр Okko прокомментировал решение Английской Премьер-лиги запретить показ матчей чемпионата Англии в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», — заявили в Okko.

Напомним, что ранее появилось информация о запрете показа матчей АПЛ на территории Российской Федерации.

Okko транслировал матчи АПЛ с 2019 года.