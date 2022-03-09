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Okko: «АПЛ нарушает действующий контракт»

09 Марта 2022 • 11:02 Комментировать

Онлайн — кинотеатр Okko прокомментировал решение Английской Премьер-лиги запретить показ матчей чемпионата Англии в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», —  заявили в Okko.

 Напомним, что ранее появилось информация о запрете показа матчей АПЛ на территории Российской Федерации.

Okko транслировал матчи АПЛ с 2019 года.

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