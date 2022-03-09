Лёвин: «В Чехии богачи ведут себя скромнее, чем в России»

Российский нападающий чешского клуба «Словацко» Владислав Лёвин сравнил Чехию с Россией.

«В Чехии нет такой сильной пропасти между слоями населения, как в России. Богатые люди есть, но они одеваются скромно. В России же их сразу выдают дорогие вещи и поведение. Мой агент достаточно состоятельный человек, но ведет себя по-простому. При этом у него «Порше» и несколько домов, — цитирует Левина Sport24.

Напомним, что Лёвин играл за молодёжные команды «Торпедо» и «Динамо». В Чехию переехал в 2018 году, подписав контракт с клубом «Высочина», также в его карьере был «Богемианс». Сейчас полузащитник защищает цвета «Словацко».

В составе своей нынешней команды 26-летний игрок провел 5 матчей, в которых результативными действиями не отметился. На данный момент в чемпионате Чехии клуб Лёвина занимает 5-е место, отставая от лидирующей «Славии» на 14 очков.