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CAS зарегистрировал апелляции РФС на исключение российских клубов и сборных

08 Марта 2022 • 19:50 Комментировать

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РФС просит отменить решение и вернуть российским сборным и клубам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой этих футбольных организаций. Также союз просит приостановить исполнение ранее принятых решений.

Напомним, что из-за ситуации на территории Украины ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.


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