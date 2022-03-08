CAS зарегистрировал апелляции РФС на исключение российских клубов и сборных

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
РФС просит отменить решение и вернуть российским сборным и клубам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой этих футбольных организаций. Также союз просит приостановить исполнение ранее принятых решений.
Напомним, что из-за ситуации на территории Украины ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.
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