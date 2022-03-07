ФИФА выпустили заявление относительно драки в мексиканском чемпионате

В ФИФА высказались о беспорядках, произошедших во время матча девятого тура чемпионата Мексики между «Керетаро» — «Атлас».

«ФИФА потрясена трагическим инцидентом, произошедшим на стадионе La Corregidora в городе Керетаро во время матча между командами «Керетаро» и «Атлас». Насилие было неприемлемо.

ФИФА присоединяется к Мексиканской футбольной ассоциации и КОНКАКАФ в осуждении этого варварского инцидента и призывает местные власти к скорейшему правосудию над виновными. Наши мысли со всеми, кто пострадал от последствий инцидента.

ФИФА еще раз хотела бы подчеркнуть, что насилию нет места в футболе, и мы будем продолжать работать со всеми сторонами, чтобы искоренить его из нашей игры» — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что в ходе массовой драки болельщиков погибли 17 человек, ещё более 22 получили травмы.