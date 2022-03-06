Свыше 20 человек пострадали в результате массовой драке на матче в Мексике

Болельщики устроили массовую драку на матче «Керетаро» - «Атлас» в чемпионате Мексики. Об этом сообщает Associated Press.

Во второй половине матче игру вынужденно приостановили из-за того, что на трибунах началась потасовка. Для того, чтобы болельщики смогли покинуть стадион, стюарды открыли дополнительные проходы.

Фанаты, которые участвовали в драке, использовали металлические прутья и сиденья.

Пострадавшими на данный момент считаются 22 человека. Девять человек госпитализированы. Все пострадавшие – мужчины.

Информации о погибших на данный момент нет. Правоохранители проводят расследование.