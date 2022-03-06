Бывшая жена Мамаева устроила скандал с его нынешней женой из-за фотографии

Бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева в социальных сетях устроила скандал с Надеждой Санько, которая замужем за игроком сейчас.

Санько в социальных сетях рассказала о том, что она вместе с Павлом отправилась покупать подарок для его дочери Алисы, которой исполнилось восемь лет. Девушка опубликовала фотографию их совместного похода.

Бывшая жена мамаева Алана в комментариях обвинила Санько в лицемерии и заявила, она не имеет никакого отношения к Алисе.

Напомним, что Мамаев развелся с бывшей женой год назад. В январе 2021 он вновь женился, а его новая спутница уже беременна.