Россия может создать новые спортивные лиги со странами БРИКС и СНГ

Минспорта РФ на оперативном совещании обсудило меры для поддержки сферы, а также изменение статуса турниров. Было принято решение об ориентировании спортивных мероприятий на страны СНГ и БРИКС.

В блок СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Странами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

По сообщениям Федерации конного спорта России, с представителями этих стран ведутся переговоры о создании собственных спортивных лиг.

Всероссийские соревнования могут стать открытыми для того, чтобы участие в них могли принимать представители других стран.