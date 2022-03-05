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«Црвена Звезда» выступила против бойкота российского футбола

05 Марта 2022 • 12:14 Комментировать

Гендиректор футбольного клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич раскритиковал решение ФИФА и УЕФА об исключении российских клубов и сборной России из международных турниров. Его слова приводит Espreso.rs.

«Мы возмущены. Мы прошли через это в 1992 году», - заявил Терзич.

По его словам, сейчас политики вмешиваются в спорт, не имея для этого оснований. Терзич добавил, что сербы сочувствуют украинскому народу, однако русский народ близок сербскому, поскольку всегда выступал на его стороне.

Напомним, что на данный момент сборная России по футболу и российские клубы не могут принимать участия в международных турнирах по решению организаций.


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