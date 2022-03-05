Встречу «Спарты» и «Витесса» прервали из-за нападения болельщика на игрока

В очередном туре нидерландского чемпионата команды не смогли доиграть матч. Встречу «Витесса» и «Спарты» прервали из-за нападения болельщика на футболиста.

Незадолго до финального свистка болельщик «Витесса» спустился на поле и попытался нанести увечья вратарю команды-оппонента Мдауку Окойе. В какой-то момент мужчина передумал и ринулся обратно на трибуны, а откуда в футболиста прилетела бутылка с водой. После этого болельщики устроили дебош.

К тому моменту счет на табло был 1:0 в пользу «Спарты». Встречу остановили, а дело о нападении передали на рассмотрение дисциплинарной комиссии.