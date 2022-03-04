«Сербский народ всегда будет с русским» - «Црвена Звезда» не будет отказываться от сотрудничества с Газпромом

Сербский клуб «Црвена Звезда» не станет отказываться от сотрудничества с российской компанией «Газпром», об этом объявил Звездан Терзич - президент белградской команды. Сотрудничество началось в 2010 году.
- Мы не получали подобные запросы. Мы говорим о спонсоре, который с нами с 2010 года, который спас нас в тяжелый момент. Если бы не Газпром, то уже не было бы никакой «Црвены Звезды». Мы не поддерживаем то, что сделали УЕФА и ФИФА с Россией. Мы не поддерживаем европейскую истерию против России. Сербский народ всегда будет с русским, - подчеркнул Терзич, Мслова которого приводит Daily Mail.
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