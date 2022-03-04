Сборная России по футболу может сыграть контрольный матч с молодежкой

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, чем команда будет заниматься в ближайшее время. Его слова передает Sport24.
По словам специалиста, на совещании обсуждался вопрос о ближайших сборах национальной команды, которые состоятся предположительно 21 марта.
Сборная планирует провести товарищеский матч, однако соперник команды пока не определен. Завершиться сбор должен 27 марта.
По словам Карпина, сборная может сыграть с молодежкой в Москве, поскольку у молодежной команды в это время также будут проходить тренировки.
Место проведения встречи пока не определено.
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