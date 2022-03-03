В Лимпопо футболиста убило молнией

Трагедия в Южноафриканской республике - 21-летнего футболиста убило ударом молнии. Лесиба Рамабула выступал за местный клуб «Мамелоди Сандаунс», но во время трагического инцидента в провинции Лимпопо он находился на банальной прогулке с другом. Внезапно, как сообщает africanewz, погода испортилась, начались грозовые разряды, появились молнии, и одна из них ударила прямо в игрока.

Рамабула начал свою карьеру в 2014 году, сперва в «Молемоле Академии», затем в «Лимпопо Спорт», а в юношеском возрасте присоединился к «Мамелоди Сандаунс».

Редакция «Евро-Футбол» выражает соболезнования семье погибшего.