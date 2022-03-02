Бывший скандальный форвард румынской сборной стал тренером бухарестского «Рапида»

Известный по выступлениям за итальянские клубы румынский нападающий Адриан Муту стал новым тренером бухарестского «Рапида». Его предыдущим местом был другой румынский клуб «Крайова», но там его деятельность продлилась лишь двенадцать матчей.
- Это большая ответственность. Я дам 100% своих возможностей, - заявил Муту, ITASportPress.
В прошлом вокруг Муту регулярно возникали скандалы, в его крови находили то кокаин, то допинг. Сыграл семьдесят один матч за румынскую национальную команду, забив при этом тридцать пять голов. Вместе с Георге Хаджи является лучшим бомбардиром в истории румынской сборной по футболу.
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