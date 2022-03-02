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Хайкин рассказал о требованиях к вратарям в современном футболе

02 Марта 2022 • 11:12 Комментировать

Голкипер норвежского «Будё-Глимта» и сборной России Никита Хайкин рассказал о требованиях к вратарям в современном футболе.

Хайкин в эфире «Матч ТВ» сказал, что сейчас очень важно, чтобы голкипер умел хорошо играть ногами и принимал быстрые решения, а также был хладнокровен и уверен в своих силах. Никита отметил, что сейчас вратари часто прерывают контратаки соперников и действуют в стиле Мануэля Нойера, который стал одним из первых, кто начал играть далеко от своих ворот.

Напомним, что в прошлом году Никита Хайкин провёл в норвежской лиге 29 матчей, в 13 из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
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