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УЕФА выделит миллион евро на помощь украинским детям

01 Марта 2022 • 19:34 Комментировать
Руководство УЕФА приняло решение о выделении одного миллиона евро в качестве гуманитарной помощи детям Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что дети во время вооруженных конфликтов являются самыми уязвимыми. Он добавил, что благодаря помощи спонсоров и солидарности европейского футбола УЕФА сможет оказать им необходимую помощь.

Также 100 тысяч евро направят в Футбольную ассоциацию Молдовы для того, чтобы организация смогла помочь беженцам.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.


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