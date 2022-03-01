УЕФА выделит миллион евро на помощь украинским детям

Руководство УЕФА приняло решение о выделении одного миллиона евро в качестве гуманитарной помощи детям Украины. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что дети во время вооруженных конфликтов являются самыми уязвимыми. Он добавил, что благодаря помощи спонсоров и солидарности европейского футбола УЕФА сможет оказать им необходимую помощь.
Также 100 тысяч евро направят в Футбольную ассоциацию Молдовы для того, чтобы организация смогла помочь беженцам.
Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
01.03 20:00
|
ПСЖ (до 19 лет)
|
...
|
Севилья (до 19 лет)
|
|
01.03 22:00
|
Бармбек-Уленхорст
|
...
|
Кюрслак-Нойенгамм
|
|
01.03 23:00
|
Манчестер Юнайтед (до 19 лет)
|
...
|
Боруссия Д (до 19 лет)
|
|
01.03 23:00
|
Альмиранте Браун
|
...
|
Атлетико Рафаэла
|
1.85
3.10
4.40
|
02.03 01:15
|
Монагас
|
...
|
Эвертон Кильота
|
|
02.03 02:00
|
Текос
|
...
|
Коррекаминос-2
|
|
02.03 03:30
|
Флуминенсе
|
...
|
Мильонариос
|
1.73
3.65
4.60
|
02.03 03:30
|
Стронгест
|
...
|
Пласа Колония
|
1.62
3.95
5.00
|
02.03 16:00
|
Митьюлланд (до 19 лет)
|
...
|
Бенфика (до 19 лет)
|
|
02.03 16:00
|
АЗ Алкмаар (до 19 лет)
|
...
|
Ювентус (до 19 лет)
|
|
02.03 17:00
|
Ливерпуль (до 19 лет)
|
...
|
Генк (до 19 лет)
|
|
02.03 18:30
|
Жилина (до 19 лет)
|
...
|
Зальцбург (до 19 лет)
|