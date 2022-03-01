Пеле выписали из больницы

Легендарный бразильский футболист Пеле вышел из больницы. 81-летний мужчина проходил курс химиотерапии.

Пеле попал в больницу 13 февраля для лечения опухоли толстой кишки, которую выявили в 2021 году. Опухоль вырезали почти сразу после обнаружения, однако экс-футболисту потребовалось дополнительное лечение.

В ходе химиотерапии стало известно, что у Пеле инфекция мочевыводящих путей. Бразилец вынужден был остаться в больнице, чтобы вылечить и это заболевание.

Теперь врачи оценивают состояние экс-футболиста как стабильное. Его выписали из больницы и отправили домой, сообщает RMC Sport.