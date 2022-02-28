Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Вагнер Лав забил дебютный гол за «Митьюлланд», вырвав для команды ничью на последних минутах

28 Февраля 2022 • 14:25 Комментировать

37-летний Вагнер Лав отличился дебютным голом за датский «Митьюлланд». В матче 19-го тура местной Суперлиги бывший нападающий ЦСКА спас свою команду от поражения в гостевом матче против «Оденсе» (2:2).

Вагнер Лав вышел на замену на 85-й минуте, но ему хватило времени, чтобы помочь команде уйти от поражения. На третьей компенсированной минуте ко второму тайму бразилец забил гол с паса своего соотечественника Шарлеса.

«Митьюлланд» после 19 туров датской Суперлиги идёт на втором месте, отставая от лидирующего «Копенгагена» на 3 очка.

Вагнер Лав присоединился к клубу в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Митьюлланд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.02  16:00 Crystal Palace U23 ... Brighton & Hove Albion U23 1
28.02  22:00 Блэкберн (до 23 лет) ... Вест Хэм (до 23 лет)
28.02  22:00 Leicester U23 1 ... Манчестер Сити (до 23 лет)
28.02  22:00 Everton U23 1 ... Челси (до 23 лет)
28.02  22:00 Тоттенхэм (до 23 лет) ... Leeds United U23
28.02  22:00 Рюгенберген ... ГЕБС Гамбург
28.02  23:00 Депортиво Риестра ... Атланта 2.60 2.85 2.90
01.03  00:30 Mazorqueros FC ... Симарронес-2
01.03  01:10 Альмагро ... Институто
01.03  02:00 Альварадо ... Агропекуарио
01.03  03:10 Кильмес ... Ферро Карриль 2.37 2.90 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
14:25 · Другое
Вагнер Лав забил дебютный гол за «Митьюлланд», вырвав для команды ничью на последних минутах
11:52 · Другое
Обсуждение актуальных тем и награждение лучших: в Сочи пройдет Премия и Форум «Спорт и Россия – 2022»
11:34 · Другое
Вагнер Лав забил свой дебютный гол за датский «Мидтьюлланд»
27 Февраля
09:19 · Россия. Премьер-лига
Шкурин уехал из ЦСКА в чемпионат Польши
06:37 · Другое
Тошак заболел COVID-19 в тяжелой форме
25 Февраля
17:09 · Украина. Премьер-лига
Украинцы могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши
21 Февраля
23:30 · Другое
Уилшер нашёл себе новый клуб в Дании
16:22 · Другое
​Новозеландка оформила «идеальный хет-трик» в свои ворота 3
17 Февраля
20:30 · Другое
Колосков – об инциденте с фигуристкой Валиевой: «Тут мужик бы взрослый мог не выдержать и запить»
00:46 · Другое
Экс-футболиста сборной Зимбабве убили в Южной Африке
13 Февраля
21:26 · Другое
«Ференцварош» во главе с Черчесовым вернул себе лидерство в чемпионате Венгрии
15:46 · Другое
​Блан потерял работу в Катаре 1 официально
12 Февраля
16:17 · Другое
​Коноплянка: «Я – Роналдиньо-младший»
11 Февраля
19:47 · Другое
​Коноплянка стал игроком середняка чемпионата Польши официально
10 Февраля
00:07 · Другое
«Ференцварош» Черчесова пробился в четвертьфинал Кубка Венгрии
Все новости
Рекомендуем