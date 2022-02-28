Вагнер Лав забил дебютный гол за «Митьюлланд», вырвав для команды ничью на последних минутах

37-летний Вагнер Лав отличился дебютным голом за датский «Митьюлланд». В матче 19-го тура местной Суперлиги бывший нападающий ЦСКА спас свою команду от поражения в гостевом матче против «Оденсе» (2:2).
Вагнер Лав вышел на замену на 85-й минуте, но ему хватило времени, чтобы помочь команде уйти от поражения. На третьей компенсированной минуте ко второму тайму бразилец забил гол с паса своего соотечественника Шарлеса.
«Митьюлланд» после 19 туров датской Суперлиги идёт на втором месте, отставая от лидирующего «Копенгагена» на 3 очка.
Вагнер Лав присоединился к клубу в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. До этого футболист выступал за казахстанский «Кайрат».
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