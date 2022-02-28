Вагнер Лав забил свой дебютный гол за датский «Мидтьюлланд»

Экс-нападающий московского «ЦСКА» Вагнер Лав отметился дебютным голом в своём втором матче за датский «Мидтьюлланд».
37-летний форвард забил гол на 93-й минуте гостевого матча 17-го тура чемпионата Дании против «Оденсе». Бразилец вышел на замену на 86-й минуте при счёте 2:1 в пользу соперника, и помог своему клубу вырвать ничью на 90+3 минуте.
Лав перешёл в «Мидтьюлланд» из «Кайрата» в январе этого года в качестве свободного агента.
Напомним, что Вагнер Лав провел за ЦСКА 259 матчей, в которых 124 раза отправлял мяч в ворота соперников, отдав за это время 53 голевые передачи.
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