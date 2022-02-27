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Тошак заболел COVID-19 в тяжелой форме

27 Февраля 2022 • 06:37 Комментировать

Бывший тренер мадридского «Реала», «Депортиво» и «Реал Сосьедад», валлийский специалист Джон Тошак, госпитализирован в тяжелом состоянии в Барселоне, где он проживал в последнее время. Тошак заразился COVID-19, он не может самостоятельно дышать, и потому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает AS. Тошак не работает в качестве тренера с 2018 года, его последним клубом был иранский «Трактор Сази».

В качестве футболиста запомнился своими выступлениями в «Ливерпуле», которому посвятил восемь лет карьеры - с 1970 по 1978. Провел сорок матчей в составе сборной Уэльса с 1969 по 1980, а позже и тренировал ее - сперва в 1994 году, а затем с 2004 по 2010.

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Джон Тошак
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