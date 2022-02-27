Тошак заболел COVID-19 в тяжелой форме

Бывший тренер мадридского «Реала», «Депортиво» и «Реал Сосьедад», валлийский специалист Джон Тошак, госпитализирован в тяжелом состоянии в Барселоне, где он проживал в последнее время. Тошак заразился COVID-19, он не может самостоятельно дышать, и потому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает AS. Тошак не работает в качестве тренера с 2018 года, его последним клубом был иранский «Трактор Сази».
В качестве футболиста запомнился своими выступлениями в «Ливерпуле», которому посвятил восемь лет карьеры - с 1970 по 1978. Провел сорок матчей в составе сборной Уэльса с 1969 по 1980, а позже и тренировал ее - сперва в 1994 году, а затем с 2004 по 2010.
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Реал Эстели
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Амора
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Кальдаш
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Маника Даймондз
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КАПС Юнайтед
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Ва-Ва
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Херенталс
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Динамос
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Чикен Инн
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27.02 16:00
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Bulawayo City FC
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Хайлендерс
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27.02 17:00
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Бухгольц
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Виктория Гамбург
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27.02 18:00
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Кова-Пьедаде
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Витория Сетубал
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Pevidem SC
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Оливейренсе
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27.02 18:00
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Канелас
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Монталегре
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27.02 21:00
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Montaneses
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Inter de Queretaro
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Сампайо Корреа
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Сан-Хосе МА
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Вилья Дальмине
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Химназия Мендоса
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Сан-Тельмо
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Ялмакан
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Ребосерос Ла-Пьедад
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Club Canoneros Marina
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