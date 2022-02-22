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«На классе» - когда дерби не заводит в дебри

22 Февраля 2022 • 09:40 Комментировать

С чем у вас ассоциируется понятие «дерби»? Скорее всего, с непредсказуемым результатом, с борьбой, в которой шансы есть даже у соперника, класс которого считается пониже. И обычно все так, но есть ситуации, когда «дерби», к сожалению, превращается в одностороннее движение. Это может быть и не всегда заметно на поле, как в недавнем матче «Эспаньола» и «Барселоны», но на дистанции цифры говорят все сами за себя.

Барселона

Быть поклонником «Эспаньола» в Барселоне совсем непросто. Тут нужна смелость и готовность быть «белой вороной» (или, в данном случае, «белым попугаем»). А также терпение. Барселонское дерби - одно из самых неравных в Европе, если взять калибр команд и решаемых ими задач. Согласитесь, противостояние «Атлетико» и «Реала», «Милана» и «Интера» - это куда более непредсказуемое зрелище.

Впрочем, лучше всего говорят обо всем цифры - 212 встречи и всего лишь 44 победы «Эспаньола», то есть лишь 25 процентов. Сорок три матча закончились вничью, остальное - победа «Барселоны» (125 случаев).

Мадрид

Тут, однако, речь пойдет не о большом, а о малом дерби - встреча «буржуйского» «Реала» с «коммунистическим» «Райо Вальекано» также имеет немаловажный подтекст, приравнивающий ее к дерби. Но тут разница в классе еще сильнее, чем в Барселоне, а «Райо» чаще не играет в Примере, чем играет.

Тридцать девять встреч, тридцать побед «Реала», три ничьих и шесть побед «Райо». И легендарные 2:10 в пользу «Реала» в сезоне 2015/2016.

Порту

В Порту также есть свое дерби, это поединки между «Порту» и «Боавиштой». И, в целом, тут все складывается в пользу «драконов», хотя и у «Боавишты» бывал праздник на улице, и в истории команды относительно недавно было время, когда она выигрывала титул.

Тем не менее, из 138 встреч у «Боавишты» лишь 22 победы, в то время как у «Порту» - 96.

Мюнхен

Болельщики «Баварии» и «Мюнхен 1860» с трудом переносят друг друга, но два раза в год им приходится делать это. Впрочем, не всегда - «Мюнхен 1860» настолько плох в последнее время, что в Бундеслиге появляется лишь изредка. В последний раз это было в далеком уже 2004 году. В сезоне 2003/2004 оба матча закончились победами «Баварии» с минимальным счетом. За сезон до этого «Бавария» забила пять безответных голов сопернику, повергнув поклонников «Мюнхен 1860» в шок. Это, наряду с успехом 1980  года (6:1 в пользу «Баварии») - самые крупные победы «Баварии» в дерби.

Прага

Было время, когда «Дукла» играла одну из ведущих ролей в европейском футболе, выиграв в Чехословакии одиннадцать титулов. Но эти времена давно минули, и пражское дерби сильно потеряло в своем престиже и лоске.

Нынешняя «Дукла», переформатированная в начале 21-го века, и близко не стоит к той команде, а потому сейчас «Спарта» спокойно побеждает в любых противостояниях с ней. Лишь два успеха «Дуклы» в восемнадцати проведенных матчах, то есть вероятность победы в среднем составляет 11 процентов. Не очень-то много.

Стамбул

«Истанбул Башакшехир» ворвался в элиту не так давно и потому имеет вполне хорошую статистику против «Бешикташа» и «Фенербахче», которых сильно лихорадит в последнее время.

Но в то же время плохо идут дела против «Галатасарая» - в 28 матчах одержаны лишь восемь побед при тринадцати поражениях. Не катастрофа, конечно, но достаточно, чтобы насторожиться.

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Лондон

Выбрать какой-либо дерби в Лондоне достаточно затруднительно, учитывая большое количество столичных клубов и их более-менее приближенный друг к другу статус. Но есть и такие конфигурации дерби, в которых явно просматриваются откровенные аутсайдеры.

Например, комбинация из «Челси» и «Фулхэма», впервые сыгравших между собой в 1965 году. В 79 междусобойчиках с «пенсионерами» «дачники» одержали лишь 9 побед, еще двадцать пять матчей закончились ничьей, при 45 победах «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Галатасарай Челси Фулхэм Бавария Эспаньол Барселона Боавишта Порту Спарта Прага Мюнхен-1860 Райо Вальекано Истанбул Бб Дукла Прага
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