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Уилшер нашёл себе новый клуб в Дании

21 Февраля 2022 • 23:30 Комментировать

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер наконец-то вернулся на профессиональный уровень. Футболист долгое время находился без клуба, а летом и вовсе впал в депрессию из-за проблем с поисками места работы.

Подписать контракт с новой командой англичанину удалось лишь 20 февраля. В его услугах оказался заинтересован «Орхус», представитель высшего дивизиона Дании. Трудовой договор с 30-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Примечательно, что «Орхус» - потенциальный участник еврокубков от датского чемпионата. Прошлым летом команде не удалось пройти вторую стадию квалификации Лиги конференций.

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Джек Уилшер Орхус
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