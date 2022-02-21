Уилшер нашёл себе новый клуб в Дании

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер наконец-то вернулся на профессиональный уровень. Футболист долгое время находился без клуба, а летом и вовсе впал в депрессию из-за проблем с поисками места работы.

Подписать контракт с новой командой англичанину удалось лишь 20 февраля. В его услугах оказался заинтересован «Орхус», представитель высшего дивизиона Дании. Трудовой договор с 30-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Примечательно, что «Орхус» - потенциальный участник еврокубков от датского чемпионата. Прошлым летом команде не удалось пройти вторую стадию квалификации Лиги конференций.