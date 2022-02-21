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​Новозеландка оформила «идеальный хет-трик» в свои ворота

21 Февраля 2022 • 16:22 Комментировать

Состоялся матч между женскими сборными США и Новой Зеландии. Американки не испытали больших трудностей на футбольном поле, отпраздновав итоговую крупную победу со счётом 5:0. Уже после первого тайма представительницы США вели с разницей в три мяча. Все три этих гола на свой счёт записала Мейкала Мур из Новой Зеландии, трижды поражавшая свои ворота. Мур забивала автоголы правой ногой, левой ногой и головой. «Идеальный хет-трик» в свои ворота – исключительный случай для мирового футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
женская сборная США женская сборная Новой Зеландии Мейкала Мур
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22.02  17:30 Шотландия (жен) ... Венгрия (жен)
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