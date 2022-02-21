Состоялся матч между женскими сборными США и Новой Зеландии. Американки не испытали больших трудностей на футбольном поле, отпраздновав итоговую крупную победу со счётом 5:0. Уже после первого тайма представительницы США вели с разницей в три мяча. Все три этих гола на свой счёт записала Мейкала Мур из Новой Зеландии, трижды поражавшая свои ворота. Мур забивала автоголы правой ногой, левой ногой и головой. «Идеальный хет-трик» в свои ворота – исключительный случай для мирового футбола.
Новозеландка оформила «идеальный хет-трик» в свои ворота
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|окончен
|Греция (жен)
|2:2
|Израиль (жен)
|21.02 16:00
|КАПС Юнайтед
|...
|Нгези Платинум
|2.65 2.95 2.65
|21.02 22:00
|Derby U23 1
|...
|Everton U23 1
|21.02 22:00
|Leicester U23 1
|...
|Арсенал (до 23 лет)
|21.02 23:00
|Сантамарина Тандил
|...
|Бельграно
|4.10 2.85 2.02
|22.02 01:15
|Ферро Карриль
|...
|Депортиво Майпу
|1.79 3.30 4.40
|22.02 03:00
|Escorpiones
|...
|Спортинг Канами
|22.02 17:30
|Шотландия (жен)
|...
|Венгрия (жен)
|22.02 17:30
|Словакия (жен)
|...
|Польша (жен)
Новости
Сегодня, 21 Февраля
17 Февраля
Блан потерял работу в Катаре официально
12 Февраля
11 Февраля
Рекомендуем
Бан пользователя