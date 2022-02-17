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Колосков – об инциденте с фигуристкой Валиевой: «Тут мужик бы взрослый мог не выдержать и запить»

17 Февраля 2022 • 20:30 Комментировать

В четверг на зимней Олимпиаде произошло событие, которое затмило большинство других спортивных новостей в России. 15-летняя фигуристка Камила Валиева не смогла взойти на пьедестал в одиночном женском катании, допустив несколько ошибок на фоне давления со стороны общества.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением на этот счет. «Понятно, что это серьезное психологическое давление, которое свалилось на пятнадцатилетнего ребенка. Тут мужик бы взрослый мог не выдержать и запить. Ни один человек в таком возрасте его не выдержал бы. А там помимо давления были и другие помехи – тесты среди ночи и так далее. Результат всего этого мы и увидели сегодня», - приводит слова экс-чиновника LiveResult.Ru.

Напомним, что в последние несколько дней активно решался вопрос с допингом, который явно повлиял на выступления молодой спортсменки.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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