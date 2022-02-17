Экс-футболиста сборной Зимбабве убили в Южной Африке

В пригороде южноафриканского Йоханнесбурга было найдено тело 48-летнего Чарли Йохане - бывшего защитника сборной Зимбабве, выступавшего в ее составе на Кубке африканских наций в 2004 и 2006 годах. На клубном уровне выступал исключительно в Африке, в основном а ЮАР.
До 2020 года он работал тренером, а в последнее время Чарли трудился в качестве доставщика, и, судя по всему, стал жертвой уличных грабителей, которые позарились на его автомобиль и выстрелили экс-оборонцу в голову.
- Его ограбили, потом застрелили, - приводит слова его брата Льюиса BBC Sport.
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