«Ференцварош» во главе с Черчесовым вернул себе лидерство в чемпионате Венгрии

Российский специалист Станислав Черчесов начал исправляться за ряд неудачных результатов на старте своей карьеры в «Ференцвароше» - главный тренер добыл вторую кряду победу на новой должности.
На неделе подопечные Черчесова вышли в следующую стадию Кубка страны, а в воскресенье обыграли на выезде «Залаэгерсег» в рамках внутреннего первенства, вернув себе лидерство в турнирной таблице. Напомним, что «Ференцварош» подвинулся с первой строчки на прошлых выходных после проигрыша команде «Пакша».
Поединок с «Залаэгерсегом» завершился победой со счетом 3:1, который был установлен еще на 49-й минуте встречи.
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