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​Блан потерял работу в Катаре официально

13 Февраля 2022 • 15:46 Комментировать

Известный французский тренер Лоран Блан более не является наставником катарского клуба «Эр-Райян». Стороны расстались после четырнадцати месяцев сотрудничества. За это время под руководством Блана «Эр-Райян» провёл 48 матчей. Результаты были следующими: 19 побед, 7 ничьих и 22 поражения.

Ранее Лоран Блан работал в Европе, где возглавлял «Бордо», «ПСЖ» и сборную Франции.

Стоит напомнить, что Лорана Блана в прошлом году слухи связывали с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в настоящий момент ищут тренера, ведь Ральф Рангник по завершению сезона перейдёт на должность консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лоран Блан Эр-Райан
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