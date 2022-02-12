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​Коноплянка: «Я – Роналдиньо-младший»

12 Февраля 2022 • 16:17 Комментировать

Известный украинский футболист Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше. Накануне было объявлено о том, что 32-летний атакующий хавбек стал игроком «Краковии». В новом клубе Коноплянка взял себе номер 80. Украинец объяснил свой необычный выбор, давая комментарий клубной пресс-службе.

«Вы же помните, под каким номером Роналдиньо играл за «Милан»? Я – Роналдиньо-младший», - сказал Коноплянка со смехом.

Отметим, что «Краковия» является середняком польского чемпионата. Ранее Евгений Коноплянка играл за «Шахтёр», но при этом в последнее время он почти не получал игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Коноплянка Краковия
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