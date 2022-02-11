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​Коноплянка стал игроком середняка чемпионата Польши официально

11 Февраля 2022 • 19:47 Комментировать

Евгений Коноплянка в последнее время практически не играл в «Шахтёре», поэтому украинец пошёл на смену клубной прописки. 32-летний атакующий полузащитник стал игроком польской «Краковии». На клубном сайте сообщается о том, что Коноплянка поставил подпись под трудовым соглашением на полгода с возможностью продления ещё на один год.

«Краковия» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице польского чемпионата.

Евгений Коноплянка будет выступать за «Краковию» под номером 80.

Добавим, что Евгений Коноплянка в своей карьере успел поиграть в европейских топ-чемпионатах за «Севилью» и «Шальке 04».

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