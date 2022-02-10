«Ференцварош» Черчесова пробился в четвертьфинал Кубка Венгрии

Российский специалист Станислав Черчесов добыл свою вторую победу на должности главного тренера «Ференцвароша». Подопечные экс-наставника сборной России обыграли «Вашаш» в рамках 1/8 финала Кубка Венгрии. Поединок завершился со счетом 2:0.
Добавим, что старт карьеры в новом чемпионате выдался для Черчесова не слишком удачно – он уже успел проиграть два поединка во внутреннем первенстве, впервые за долгое время потеряв для клуба лидерство в турнирной таблице. На данный момент отставание от идущей первой «Академии-Пушкаш» составляет два пункта.
Черчесов был назначен на пост тренера «Ференцвароша» в конце декабря.
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