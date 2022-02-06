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Черчесов прокомментировал очередное поражение у руля «Ференцвароша»

06 Февраля 2022 • 22:40 Комментировать

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов разобрал очередной провальный поединок в исполнении своей команде – в игре против «Пакши» подопечные российского специалиста потерпели второе поражение в трех последних турах, потерял лидерство в турнирной таблице.

«Проблема была в том, что мы действовали слишком медленно. Более того, надо использовать те моменты, которые у нас появляются. Я не доволен тем, как все развивается. Мы опять не забили, хотя могли делать это три-четыре раза за матч. Поэтому, поражение является абсолютно заслуженным», - подытожил Черчесов в интервью для журналистов издания Magyar Nemzet.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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