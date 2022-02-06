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«Ференцварош» Черчесова проигрывает 0:2 в третьем матче тренера у руля команды – есть риск впервые за долгое время потерять лидерство

06 Февраля 2022 • 20:31 Комментировать

Старт карьеры российского специалиста Станислава Черчесова в «Ференцвароше» складывается далеко не так, как того ожидали болельщики венгерской команды. В своем третьем матче на должности новоиспеченный тренер проигрывает «Паксу» 0:2 к 55-й минуте, рискуя впервые потерять лидерство в турнирной таблице чемпионата впервые за долгое для клуба время.

«Пушкаш-Академия», главный конкурент «Ференцвароша», свои три очка набрала и может в таком случае уйти в отрыв. К слову, именно этой команде Черчесов проиграл свою дебютный поединок. Также примечательно, что за три игры «Ференцварош» при россиянине забил пока лишь однажды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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