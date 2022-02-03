Футбол может быть исключен из олимпийской программы из-за возможных реформ ФИФА

ФИФА продолжает продвигать в массы свою идею с возможным проведением чемпионатов мира раз в два года, несмотря на негативную реакцию общества. Теперь же оказалось, что новость о введении реформ может не порадовать и любителей летних олимпийских игр.

Дело в том, что футбол может быть исключен из программы Олимпиады, если мундиаль действительно будет проводиться гораздо чаще. Такой информацией на своих страницах поделилось британское издание The Telegraph.

Согласно источнику, футбол указан в списке видов спорта на Олимпийские игры 2028 года со специальным примечанием. Отмечается, что все будет зависеть от нового календаря матчей национальных сборных.