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Футбол может быть исключен из олимпийской программы из-за возможных реформ ФИФА

03 Февраля 2022 • 21:40 Комментировать

ФИФА продолжает продвигать в массы свою идею с возможным проведением чемпионатов мира раз в два года, несмотря на негативную реакцию общества. Теперь же оказалось, что новость о введении реформ может не порадовать и любителей летних олимпийских игр.

Дело в том, что футбол может быть исключен из программы Олимпиады, если мундиаль действительно будет проводиться гораздо чаще. Такой информацией на своих страницах поделилось британское издание The Telegraph.

Согласно источнику, футбол указан в списке видов спорта на Олимпийские игры 2028 года со специальным примечанием. Отмечается, что все будет зависеть от нового календаря матчей национальных сборных.

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