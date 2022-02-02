Каннаваро: «Хочу получить работу в Англии, Италии или Испании»

Обладатель «Золотого мяч» 2006 года Фабио Каннаваро рассказал о том, какой клуб хотел бы возглавить в будущем. Итальянец уже несколько месяцев находится без работы после ухода из сборной Китая.

«Думаю, я готов. Я провёл много времени в Азии, но лучшие тренеры работают в Европе. Хочу получить следующую работу в Англии, Италии или Испании», – цитирует итальянца Football Italia.

Отметим, что ранее Каннаваро активно связывали с получением тренерской должности в мерсисайдском «Эвертоне», но в итоге работу получил англичанин Фрэнк Лэмпард. Напомним, Каннаваро в 2006 году стал чемпионом Мира в составе сборной Италии.