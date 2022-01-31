Мунтари решил вернуться на поле в родной Гане в 37 лет

Салли Мунтари, в прошлом - полузащитник «Милана», «Интера» и сборной Ганы, решил вернуться на поле в 37 лет. Он договорился с чемпионами Ганы, «Хартс оф Оук», контракт заключен до конца сезона, но с возможностью продления на следующий сезон.

Мунтари уже несколько недель тренировался с клубом, весьма впечатлив руководство своей техникой и отношением к делу, в связи с чем было решено попробовать ветерана в официальном матче.

Интересно, что ранее Мунтари никогда не выступал в своей родной Гане, только на молодежном уровне, а его карьера во взрослом футболе началась в 2002 году в итальянском «Удинезе».