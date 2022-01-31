Черчесов прокомментировал свою первую победу в качестве тренера «Ференцвароша»

Станислав Черчесов добился первой победы в качестве наставника венгерского «Ференцвароша», это случилось в матче восемнадцатого тура чемпионата Венгрии. Для успеха хватило одного гола - «Ференцварош» добился победы с минимальным счетом.

- Всегда приятно и важно победить в дерби. Важно было не просто победить, но и хорошо сыграть. Не реализовывая моменты, вы сами себе усложняете ситуацию. В целом, игра была такой, какой я и ожидал, реализовать все задумки не удалось, но мы на верном пути, и я рад этому, - заявил Черчесов, слова которого приводит официальный сайт «Ференцвароша».

Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года, спустя полгода после расставания со сборной России.