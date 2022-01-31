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«Ференцварош» добыл первую победу под руководством Черчесова, сохранив лидерство в чемпионате Венгрии

31 Января 2022 • 00:07 Комментировать (1)

В воскресенье «Ференцварош» проводил свой второй поединок под руководством новоиспеченного главного тренера Станислава Черчесова. Подопечные российского специалиста сумели реабилитироваться за поражение в дебютном матче наставника, обыграв на выезде «Уйпешт».

Единственный гол в матче на 78-й минуте забил полузащитник Степан Лончар. Благодаря этой победе «Ференцварошу» удалось сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата Венгрии, но отрыв от «Пушкаш-Академии», которой команда уступила днями ранее, до сих пор составаляет всего один пункт. Свою следующую встречу на новом месте работы Черчесов проведет против «Пакса» на домашнем стадионе, после чего его ожидает кубковое противостояние с «Васасом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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